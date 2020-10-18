أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية

المواطن - الرياض
حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، حيث كسب خام برنت 0.2% والخام الأميركي 0.7%، على الرغم من صعوبات وتحديات تعافي الطلب على النفط الخام بسبب الإصابات السريعة بجائحة كورونا خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وعقدت اللجنة الفنية لمجموعة “أوبك +” اجتماعها الخميس تمهيداً لاجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، التي تعقد اجتماعها الشهري افتراضياً غداً الاثنين، لمراجعة تطورات وضع السوق وبحث مدى امتثال المنتجين لحصص خفض الإنتاج خاصة التعويضات المطلوبة من المنتجين المتعثرين سابقاً.
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