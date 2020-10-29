أسعار النفط ترتفع اليوم

المواطن - متابعة
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مكتسبة بعض الزخم لتعويض الخسائر المسجلة أمس الأربعاء حينما هبطت 5%، مع إعادة تطبيق قرارات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقررت كل من فرنسا وألمانيا تشديد قيود التباعد الاجتماعي، وسط زيادة إصابات كورونا بمستويات قياسية في ظل الموجة الثانية.
كما اكتسبت أسعار خام النفط زخمًا من وقف ثلثي إنتاج النفط في خليج المكسيك وما يقل هامشيًّا عن نصف إنتاج الغاز الطبيعي بسبب إعصار “زيتا”.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 39.18 دولارًا للبرميل، كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 37.48 دولارًا للبرميل.
ذات صلة :
تويوتا تستدعي 1.5 مليون سيارة إضافية لأكثر من 40 طرازًا
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على دعم حساب المواطن؟
ارتفاع صافي أرباح أسمنت السعودية 28.19% إلى 106.4 مليون ريال
هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف السعودية وألمانيا
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments