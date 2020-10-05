أسعار النفط تقفز أكثر من 5% بفعل تطورات صحة ترامب

المواطن - متابعة

قفزت أسعار النفط أكثر من 5%، اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيغادر المستشفى حيث يتلقى العلاج من كوفيد-19، في حين أُغلقت ستة حقول بحرية نرويجية للنفط والغاز مع انضمام مزيد من العمال إلى إضراب.

وارتفع برنت 2.02 دولار بما يعادل 5.1% ليتحدد سعر التسوية عند 41.29 دولار للبرميل، كما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.17 دولار أو 5.9 بالمائة ليغلق عند 39.22 دولار.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو: ”كثيرون رأوا أن تراجع الأسبوع الماضي كان مبالغًا فيه.. كانت هناك افتراضات كثيرة“.

هوت الأسعار أكثر من أربعة بالمائة يوم الجمعة عقب إعلان إصابة ترامب بالفيروس. وقال ترامب: إنه سيغادر في وقت لاحق يوم الاثنين المستشفى العسكري الذي يتلقى العلاج فيه، مضيفًا أنه يشعر بأنه ”في حالة جيدة فعلًا“.

واستفادت أسعار النفط أيضًا من الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية للتصدي للتداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث تحدثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالهاتف مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين لنحو ساعة يوم الاثنين وهما يستعدان لمحادثات جديدة يوم الثلاثاء.

واستمدت أسعار النفط دعمًا إضافيًّا من إضراب عمالي متصاعد في النرويج للمطالبة بزيادة الأجور؛ مما تسبب في إغلاق ستة حقول بحرية للنفط والغاز.

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