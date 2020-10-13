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أسعار النفط تهبط 3%
برنت انخفض 1.23 دولار

أسعار النفط تهبط 3%

2020/10/13
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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أسعار النفط تهبط 3%
المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط منخفضة حوالي 3%، بعد رفع حالة القوة القاهرة في أكبر حقل نفطي في ليبيا وانتهاء إضراب في النرويج وبدء منتجين أمريكيين استئناف الإنتاج بعد الإعصار “دلتا”.

برنت ينخفض 1.23 دولار: 

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول يوم أمس الاثنين، منخفضة 1.23 دولار، أو 2.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 41.62 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار، أو 2.9 بالمائة أيضا، لتغلق عند 39.43 دولار.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى 355 ألف برميل يوميًّا بعد رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي يوم الأحد.

وستمثل الزيادة في الإنتاج الليبي تحديًا لمجموعة “أوبك+” ومساعيها لكبح الإمدادات بهدف دعم أسعار الخام.

وسجلت أسعار عقود النفط لأقرب استحقاق للخامين القياسيين كليهما مكاسب تزيد على 9 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية لبرنت منذ يونيو.


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