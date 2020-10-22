أسمنت الشمالية تنتج أسمنت آبار البترول وتحصل على اعتماد API

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن تمكنها من إنتاج أسمنت آبار البترول وحصولها على اعتماد من المعهد الأمريكي للبترول (API).

وأكدت شركة إسمنت المنطقة الشمالية بحسب بيان على موقع السوق المالية (تداول) أنها تمكنت من إنتاج إسمنت آبار البترول حيث حصلت على اعتماد من المعهد الأمريكي للبترول (API) لهذا المنتج وجميع منتجات الشركة (أسمنت آبار البترول – الأسمنت البورتلاندي العادي – الأسمنت المقاوم للكبريتات – الأسمنت الأبيض).

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا المنتج خلال الربع الأول من عام 2021.

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