‎الرئيسية
اقتصاد
أسمنت الشمالية تنتج أسمنت آبار البترول وتحصل على اعتماد API
توقعت ظهور الأثر المالي للمنتج خلال الربع الأول من 2021

أسمنت الشمالية تنتج أسمنت آبار البترول وتحصل على اعتماد API

2020/10/22
الساعة 9:47 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
16
0
طباعة
أسمنت الشمالية تنتج أسمنت آبار البترول وتحصل على اعتماد API
المواطن - الرياض

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن تمكنها من إنتاج أسمنت آبار البترول وحصولها على اعتماد من المعهد الأمريكي للبترول (API).

وأكدت شركة إسمنت المنطقة الشمالية بحسب بيان على موقع السوق المالية (تداول) أنها تمكنت من إنتاج إسمنت آبار البترول حيث حصلت على اعتماد من المعهد الأمريكي للبترول (API) لهذا المنتج وجميع منتجات الشركة (أسمنت آبار البترول – الأسمنت البورتلاندي العادي – الأسمنت المقاوم للكبريتات – الأسمنت الأبيض).

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا المنتج خلال الربع الأول من عام 2021.

 


ذات صلة :
  • عبدالرحمن الراشد يحلل.. الانتخابات الأميركية بين التبدلات الاجتماعية وصراع التيارات
    •
  • جنايات الكويت تحجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم
    •
  • انخفاض أسعار النفط بسبب مخزونات البنزين
    •
  • دروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية على قناة عين
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :