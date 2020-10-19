أسوأ 5 وجبات خفيفة للنساء.. إليكم البدائل

المواطن - محمد داوود - جدة

كشفت إحدى الدراسات بأن النساء أكثر عرضة بنسبة 15 ٪ لتناول الوجبات الخفيفة مقارنة بالرجال، إذ لا تدرك الكثير منهن بأن بعض الوجبات الخفيفة قد تتسبب بأضرار صحية عديدة لهن.

وقد حدد موقع “إم إس إن” الإلكتروني ٥ أسوأ وجبات خفيفة للنساء وهي: (الآيس كريم، ألواح إنقاص الوزن، اللحوم المصنعة، البطاطس المقلية، المشروبات السكرية).

الأضرار تشمل الجميع

وبدورنا عرضنا هذه الدراسة على استشاري التغذية الدكتور ماجد حسيب فقال لـ”المواطن“، إن هذه الوجبات فعلًا تظل اختيارات غير صحية للجميع، وليس النساء فقط بل الرجال والأطفال أيضًا لكونها تتسبب في كثير من الإشكاليات منها زيادة الوزن وتراكم الدهون والسعرات الحرارية، وخصوصًا إذا كان الفرد لا يمارس أي نوع من الرياضات.

البدائل الصحية المفيدة

وتابع قائلًا: “هناك بدائل صحية ومنها تناول سلطة الخضار الذي يشتمل على معظم الخضراوات، وخصوصًا الأوراق الخضراء مثل: الخس والجرجير بالإضافة إلى الخيار والجزر والبنجر والطماطم ومن الممكن إضافة قطع صغيرة من الجبن الأبيض غير الدسم وحبات الزيتون وقطع الطماطم مع قليل من زيت الزيتون ورشة ملح خفيفة، وهناك طبق الفواكه والذي يمكن إعداده بسهولة باختيار بعض الفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقال والعنب والخوخ وغيرها من الفواكه مع عصر قليل من الليمون، إذ تعتبر هذه الأطعمة طازجة وحيوية لصحة الجسم”.

فيتامينات العصائر الطازجة

ونصح الدكتور حسيب، بتناول العصائر الطازجة بدلًا عن المشروبات السكرية التي لا فائدة ولا قيمة غذائية لها، بينما العصائر الطازجة مثل الجزر والبرتقال والموز وغيرها تزود الجسم بالفيتامينات اللازمة، كما ينصح بتزويد الأطفال بهذه العصائر قدر الإمكان وإبعادهم عن المشروبات الغازية والسكرية.

أسوأ الوجبات الخفيفة

فيما يلي مجموعة من أسوأ الوجبات الخفيفة بالنسبة للنساء، بحسب ما نقل موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

الآيس كريم

يمكن أن يسد الكوليسترول، الشرايين باللويحات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يجب ألا يستهلك الشخص البالغ السليم أكثر من 300 ملليجرام من الكوليسترول يوميًا، ويحتوي كوب من الآيس كريم على أكثر من ثلث كمية الكوليسترول التي يُنصح بتناولها في اليوم، وكذلك الكثير من الحلويات الكريمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الآيس كريم يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر يضر بصحة القلب، إضافة إلى زيادة السعرات الحرارية، التي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وضعف صحة القلب.

المشروبات السكرية

ربطت الدراسات الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية بأمراض القلب التي تعتبر السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي تابعت 80 ألف امرأة على مدار 22 عامًا أن النساء اللواتي تناولن علبة مشروبات سكرية في اليوم الواحد كان لديهن خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 75٪ مقارنة بالنساء اللواتي لا يتناولن هذه الأنواع من المشروبات.

ولا يقتصر الأمر على تعريض الفرد لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن شرب المشروبات السكرية غالبًا ما يرتبط بالسمنة أيضًا. ويصعب كثيرًا التخلص من الوزن الزائد غير المرغوب به مع التقدم في السن.

ألواح إنقاص الوزن

تشير الأبحاث إلى أن تناول 20 إلى 30 غرامًا من البروتين في كل وجبة يعد أمرًا مثاليًا، خاصة مع تقدمنا في العمر، إلا أن الإفراط في تناول هذه البروتينات، قد يكون سيئًا للصحة ولا يفيد في إنقاص الوزن.

اللحوم المصنعة

يفضل الابتعاد عن اللحوم المقددة والهوت دوغ واللحوم الباردة، لأنها تحتوي على النترات المسببة للسرطان، وتقوم بزيادة نسبة الصوديوم المسبب لارتفاع ضغط الدم.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة “سيتوكاين نيت ورك” أن نترات الصوديوم تزيد من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الكولاجين والإيلاستين في البشرة.

البطاطس المقلية

وجدت دراسة نشرت في المجلة الكندية لممارسات وأبحاث النظام الغذائي، أن تسخين الزيت إلى درجة التدخين أثناء القلي السريع قد يقلل من كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة. وهذه هي الدهون الصحية للقلب التي تغذي بشرتك ومفاصلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية إلى زيادة الوزن.

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