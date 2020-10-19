أشرف بن شرقي .. أمل الزمالك لتحقيق اللقب الإفريقي السادس

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بـ الزمالك المصري، أداءً مميزًا أمس الأحد ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعول جماهير الزمالك على اللاعب ابن شرقي، من أجل قيادة الزمالك للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في العام الحالي وللمرة السادسة في تاريخ الفريق الأبيض.

أشرف بن شرقي بطل الزمالك في لقاء الذهاب

وكان ابن شرقي، سجل هدف فوز الزمالك الوحيد في شباك نادي الرجاء في أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين.

وستُقام مباراة العودة بين الزمالك والرجاء على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت المقبل.

ويحتاج الزمالك للتعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور النهائي بـ دوري أبطال إفريقيا.

ومع تألق أشرف بن شرقي، لعب أحمد سيد زيزو والمدافع محمود الونش والحارس محمد أبو جبل دورًا مهمًا في فوز الزمالك على فريق الرجاء الذي حاول كثيرًا عبر هجمات سفيان رحيمي ومحسن متولي إحراز هدف التعادل في الزمالك ولكن دون جدوى.

وسبق للزمالك الفوز بـ دوري أبطال إفريقيا في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2002 على حساب فريق الرجاء البيضاوي.

بطولات أشرف بن شرقي مع الزمالك

وتُوج ابن شرقي مع الزمالك بلقب السوبر المصري والسوبر الإفريقي في فبراير الماضي، كما نجح في الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية مع الفريق الأبيض في مايو 2019 على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

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