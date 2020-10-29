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أصول السعودية الاحتياطية بالخارج ترتفع لـ1.68 تريليون ريال
مقابل 1.677 تريليون ريال بنهاية الربع الذي سبقه

أصول السعودية الاحتياطية بالخارج ترتفع لـ1.68 تريليون ريال

2020/10/29
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أصول السعودية الاحتياطية بالخارج ترتفع لـ1.68 تريليون ريال علم السعودية
المواطن - الرياض

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.68 تريليون ريال مقابل 1.677 تريليون ريال بنهاية الربع الذي سبقه، بما يعادل ارتفاعًا بـ 639 مليون ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من بند “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج”، وفقًا لما نقله تقرير لـ”صحيفة الاقتصادية”.

وارتفع إجمالي “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” 2.15% “22.13 مليار ريال”، ليبلغ 1.053 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.031 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، لتستحوذ على 62.8% من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية الفترة.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية سبتمبر بنحو 1.3% بعد أن كانت 1.7 تريليون ريال بنهاية الشهر الذي سبقه.

وارتفعت خلال عام 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت في عام 2014 بقيمة 24.9 مليار ريال، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.


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