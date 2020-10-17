أعمدة كهرباء تتوسط شارعًا رئيسيًّا بمخطط عبيان بأحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

ناشد عدد من سكان مخطط عبيان، التابع لمحافظة أحد رفيدة، الجهات المسؤولة والمعنية في شركة الكهرباء لنقل وإزاحة عدد من أعمدة الكهرباء تحمل محولات كهربائية مزورعة بمنتصف الطريق الرئيسي للمخطط.

وأضاف السكان أنهم تقدموا بعدة طلبات عبر موقع الشركة منذ سنوات ولم يتم التجاوب معهم وتلبية مطالبهم، وذكروا أيضًا أن هذه الأعمدة تشكل خطرًا على أرواح مرتادي الطريق في فترة المساء؛ لعدم رؤيتها ليلًا.

وناشد الأهالي الجهة المسؤولة عن هذه الأعمدة سرعة العمل على نقلها وإزاحتها عن الطريق قبل حدوث كارثة لا قدر الله على مرتادي الطريق.

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