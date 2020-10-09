أقمار صناعية تفضح وجود المقاتلات التركية في أذربيجان

المواطن - متابعة

التقطت أقمار صناعية صورًا من داخل مطار غانجا الدولي بأذربيجان تظهر طائرات عسكرية تركية، الأمر الذي يرفع مستوى الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية مع أذربيجان للقتال ضد الأرمن في ناجورنو كاراباخ.

وأوضح تقرير قناة الغد أن الصحفي كريستيان تريبرت يعمل مع صحيفة “نيويورك تايمز” غرد عبر حسابه على تويتر بصورة معلقًا عليها، حيث رصدت الأقمار الصناعية صورًا لطائرتين تركيتين الأولى مقاتلة من نوع إف 16 والثانية ناقلة من نوع سي إن.

وتابع التقرير أن “تريبرت” تأكد من أن الطائرتين تابعتين للقوات التركية بعد دراسة لون الطائرتين وخصائصها التي تميزها عن طائرات القوات الأذربيجانية، جاء هذا بعدما أنكرت تركيا ما قاله رئيس الوزراء الأرميني “باشينيان” الذي ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف تركيا عن إرسالها مقاتلات “إف 16” إلى أذربيجان.

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