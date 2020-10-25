أكاديمية أسترالية محتجزة في إيران تُنقل لمكان مجهول

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

نُقلت أكاديمية أسترالية أمضت عامين محبوسة في سجون إيرانية سيئة السمعة بتهمة التجسس إلى مكان مجهول.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم القبض على كايلي مور جيلبرت في طهران في سبتمبر 2018 بعد حضور مؤتمر وإدانتها بالتجسس في محاكمة سرية، على الرغم من عدم وجود أدلة علنية.

ماذا حدث لجيلبرت

كانت محاضرة جامعة ملبورن، المتخصصة في الدراسات الإسلامية، وراء القضبان في سجن قرجك أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، لكن تم الكشف يوم السبت أن جيلبرت، المولودة في باثورست، غربي سيدني، تم نقلها ممتلكاتها إلى مكان مجهول.

بدأت هذه الخطوة بعد 11 يومًا فقط من نقلها من سجن إيفين، مع 15 محتجزًا آخر، حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه إيران موجة ثالثة مميتة من الإصابات بفيروس كورونا ، مع ما يقرب من 600 حالة جديدة و 300 حالة وفاة في غضون 24 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

اضطهاد إيراني

وبحسب ما ورد، فإن السلطات في سجن قرجك، التي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها أخطر مؤسسة للمرأة في البلاد، تحاول القضاء على تفشي المرض بين السجناء والحراس.

بينما يُعتقد أن جيلبرت في حالة صحية سيئة وتكافح من أجل تناول الطعام، تقول بعض المصادر إن هذه الخطوة خطوة إيجابية في حالتها.

وقالت إيلين بيرسون، مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا: “من الواضح أن المرء يأمل أن تكون هذه الخطوة سارة لجلبيرت، لكننا لا نعرف حتى الآن أي شيء عنها”.

جيلبرت محتجزة منذ أكثر من عامين، وقد تحملت ظروفًا صعبة للغاية بما في ذلك العزلة الشديدة.

فيما ذكرت صحيفة الغارديان أيضًا أن السيدة مور جيلبرت كانت تُراقب عن كثب في سجن قرجك للتأكد من أنها لا تستطيع الاتصال بالعالم الخارجي.

التجسس لصالح إيران

في سلسلة رسائل هربتها من السجن سفيرة أستراليا في إيران ليندال ساكس، كشفت السجينة أنها عُرضت عليها فرصة التجسس نيابة عن طهران مقابل إطلاق سراحها – وهو عرض رفضته.

وقالت في مكالمة هاتفية “أشعر باليأس الشديد … أشعر بالاكتئاب الشديد”.

وقال الأشخاص الذين حضروا المؤتمر في عام 2018 في قم إن الحرس الثوري الإيراني – الذي تم توظيفه للدفاع عن النظام السياسي للبلاد – اعتقلها في المطار في طريق عودتها إلى أستراليا.

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