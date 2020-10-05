أكبر هزائم لعمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز

المواطن - محمد سمعه

سقط فريقا مانشستر يونايتد وليفربول أمس الأحد في مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بنتائج كبيرة، حيث خسر مانشستر يونايتد من توتنهام هوتسبير بسداسية مقابل هدف، بينما خسر ليفربول من نادي أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين.

ولا تعد خسارة اليونايتد وليفربول بهذه الأرقام الكبيرة هي المرة الأولى لعمالقة البريميرليج، حيث سبق وأن خسرت فرق كبيرة بـ البريميرليج بنتائج كارثية.

آرسنال يُسقط اليونايتد بثمانية أهداف

على سبيل المثال ففي موسم 2011/2012 خسر آرسنال من مانشستر يونايتد بثمانية أهداف مقابل هدفين في مباراة أُقيمت على ملعب الأولد ترافورد ووقتها كان الإسكتلندي أليكس فيرغسون يُدرب اليونايتد بينما الفرنسي أرسن فينغر يُدرب آرسنال.

وفي عام 2008، خسر فريق مانشستر سيتي قبل أن يأتي له الاستثمار الإماراتي من نادي ميلدزبره بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وفي مايو من عام 2005، فاز فريق آرسنال على إيفرتون بسبعة أهداف دون رد، كما فاز آرسنال على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في إحدى مباريات ديربي لندن في الدوري الإنجليزي موسم 2011/2012، حيث لُعبت المباراة وقتها على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وفي موسم 2011/2012 لقن مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد درسًا قاسيًا في فنون كرة القدم بالفوز عليه بسداسية مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد.

تشيلسي يُسقط آرسنال بسداسية في الدوري الإنجليزي

كذلك رد تشيلسي الدين لـ آرسنال ففاز عليه بسداسية نظيفة في البريميرليج ووقتها كان محمد صلاح لاعب منتخب مصر لاعبًا في البلوز حيث كانت هذه النتيجة بموسم 2014.

وفي عهد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فاز تشيلسي على مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو آنذاك برباعية دون رد بعام 2017، وهي السنة التي شهدت تتويج تشيلسي بلقب البريميرليج.

وتعد خسارة تشيلسي بسداسية مقابل هدف من مانشستر سيتي في موسم 2019، هي الأقرب حيث أُقيمت المباراة وقتها على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

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