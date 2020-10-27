أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في المدينة

المواطن - المدينة المنورة
قدمت عيادات “تطمن” في المدينة المنورة خدماتها لـ (19064) مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال عيادتين.
يشار إلى أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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