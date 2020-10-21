أكثر من 20 مليون دولار خسائر متوقعة لتركيا بعد مقاطعة منتجاتها

المواطن - الرياض

قال رجل الأعمال عجلان العجلان: إن المملكة والقيادة خط أحمر، وهذا موقف يدلل عليه اليوم بـ”صفر تعامل مع تركيا” وهو ما يعني صفر منتج تركي، صفر استثمار تركي، وصفر سياحة في تركيا.



وأضاف العجلان، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الثلاثاء: السعودية شريك اقتصادي مهم لأكثر دول العالم، ومن ضمنها تركيا، والمقاطعة سيكون لها تأثير كبير، والشركات التركية التي تواصلت معنا كانت متألمة من هذا العمل.

وتابع رجل الأعمال: أن شركات ومصانع تركية أخبرتنا أنها مهددة بغلق أبوابها ووقف أعمالها بسبب هذه المقاطعة التي ستكبّد الاقتصاد التركي خسائر قد تتجاوز 20 مليون دولار.

وتتواصل حملات الشعب السعودي لمقاطعة المنتجات التركية، فعلى مدار خمسة أعوام بلا كلل، والسعوديون مستمرون في الرد على استفزازات أردوغان المتتالية.

ووصلت مطالبات شعبية من أجل مقاطعة المنتجات التركية، لقمة نجاحها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التفاعل الواسع والاستجابات السريعة والمتوالية، والتي قد تكلف أنقرة المليارات، والمؤلم بالنسبة لتركيا، أن هذا يأتي في وقت تتصاعد فيه أزمتها الاقتصادية الراهنة، بعد التراجع المستمر والمتتالي في قيمة عملتها.

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