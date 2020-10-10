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أكثر من 50 حريقًا في سوريا وصعوبات تعرقل الإخماد
أسهمت شدة الرياح في زيادة الوضع تأزمًا

أكثر من 50 حريقًا في سوريا وصعوبات تعرقل الإخماد

2020/10/10
الساعة 12:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أكثر من 50 حريقًا في سوريا وصعوبات تعرقل الإخماد
المواطن - متابعة

اشتعلت النيران في مناطق عديدة في سوريا مخلفة أضرارًا في مساحات واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة تعرقل جهود إخماد الحرائق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): إن حرائق شبت في مناطق عدة بريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحة أن أضرارًا كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية والبيوت البلاستيكية، رغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري.

ونقلت “سانا” عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله: إن “هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق، حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيًّا في ازدياد مساحة الحريق.

وأضاف شما أن “الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية”.

وأشارت “سانا” إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تتعامل مع أكثر من 50 حريقًا في مناطق متفرقة من محافظة طرطوس، بينها عدة حرائق ضخمة.


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