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المواطن - عسير
أكوام الخرسانة الأسفلتية تهدد سالكي طريق الملك عبدالعزيز بأبها

أكوام الخرسانة الأسفلتية تهدد سالكي طريق الملك عبدالعزيز بأبها

2020/10/03
الساعة 1:55 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أكوام الخرسانة الأسفلتية تهدد سالكي طريق الملك عبدالعزيز بأبها
المواطن - فهد القحطاني - أبها

في قلب عاصمة السياحة أبها وعلى طريق الملك عبدالعزيز الدائري مقابل مقهى المركاز، رصدت كاميرا “المواطن” وجود بعض الأكوام الخرسانية الأسفلتية فوق مستوى الشارع تتربص بأصحاب المركبات، وقد تشكل خطرًا على أرواحهم وتسبب أضرار بمركباتهم عند الوقوع في هذه الأكوام الخرسانية الخطيرة.

المواطن” رصدت ذلك لتشعر الجهات ذات العلاقة بسرعة إنقاذ الموقف في العمل على إزالة تلك الأكوام الخرسانية وإنقاذ أرواح سالكي هذا الطريق قبل حدوث كارثة لا سمح الله.


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