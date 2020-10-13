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ألكسندرو مارتيتا .. لا يتوقف عن التسجيل وصناعة الأهداف
انضم إلى الأهلي على سبيل الإعارة

ألكسندرو مارتيتا .. لا يتوقف عن التسجيل وصناعة الأهداف

2020/10/13
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ألكسندرو مارتيتا .. لا يتوقف عن التسجيل وصناعة الأهداف مارتيتا
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 ألكسندرو مارتيتا أهلاويًا
1.1 أبرز أرقام مارتيتا

نالت صفقة النادي الأهلي الجديدة، الروماني ألكسندرو مارتيتا، إشادة كبيرة سواء من النقاد الرياضيين أو الجماهير، التي أبدت سعادتها بالتعاقد مع اللاعب.

ألكسندرو مارتيتا أهلاويًا

ونجح النادي الأهلي مؤخرًا في التعاقد مع الروماني ألكسندرو مارتيتا على سبيل الإعارة حتى يناير عام، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيويورك سيتي الأمريكي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

 

ألكسندرو مارتيتا
مارتيتا

أبرز أرقام مارتيتا

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام ألكسندرو مارتيتا صاحب الـ25 عامًا، طوال مسيرته الرياضية قبل الانضمام إلى الأهلي، حيث لا يتوقف اللاعب الروماني عن تسجيل وصناعة الأهداف.

وشارك مارتيتا في 210 مباريات طوال مسيرته، ونجح في تسجيل 57 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة، فيما لعب 12 مواجهة مع المنتخب الروماني الأول لكرة القدم، وساهم في إحراز 4 أهداف، حيث هز الشباك مرتين وصنع هدفين.

 

ألكسندرو مارتيتا
اللاعب الروماني مارتيتا

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