ألمانيا تستعد للحرب النووية!

المواطن - متابعة

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن برلين تجري تدريبات سرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تحت اسم “العصر المرن”، لمواجهة ما قالت إنه “سيناريو الرعب” المتمثل بالحرب النووية.

وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار في ألمانيا أن سلاح الجو يجري مناورات تحاكي نشوب حرب نووية، بحسب سكاي نيوز.

وتشارك في التدريبات، التي تنطلق من قاعدة نورفينيتش في غرب ألمانيا، مقاتلات “تورنيدو” القادرة على حمل أسلحة نووية.

ويعتقد أن قاعدة نورفينيتش تستخدم كمخزن بديل للقنابل الهيدروجينية الأميركية التي تسمى “بي 61″، وأشارت بيلد إلى أن الرؤوس الحربية موجودة في قاعدة “بوشل “الجوية القريبة.

ووصفت الصحيفة التمرين بالقاسي، مشيرة إلى أنه يشمل اختبارًا أنظمة الدفاع الجوي في القاعدة التي تعتمد على صواريخ “باتريوت”.

وقالت إن التمرين يشمل إخراج الأسلحة النووية من منشآت التخزين تحت الأرض، ونقلها وتركيبها على متن الطائرات، على أن الرحلات تتم بلا وجود الأسلحة النووية على متن هذه الطائرات.

وذكرت “بيلد” أن دول الناتو، ومنها ألمانيا تدرك أن خطر اندلاع الحرب النووية في الوقت الرهان أعلى من أي وقت مضى.

ورأت أن السبب في ذلك هو انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من معاهدة القضاء على الأسلحة النووية والمتوسطة، التي أبرمت في ثمانينيات القرن الماضي، إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق.

وردت روسيا، وريثة الاتحاد السوفيتي برفض الخطوة الأميركية والإعلان عن البدء في تصنيع صواريخ متوسطة.

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