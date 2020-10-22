‎الرئيسية
أخبار كورونا
ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بأكثر من 11 ألف إصابة بكورونا
سجلت 30 حالة وفاة أمس ليصل الإجمالي إلى 9905

ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بأكثر من 11 ألف إصابة بكورونا

2020/10/22
الساعة 9:47 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
23
0
طباعة
ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بأكثر من 11 ألف إصابة بكورونا
المواطن - متابعة

سجلت ألمانيا زيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 11287 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية صباح اليوم الخميس أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغت 392049 ألف حالة، مشيرًا إلى تسجيل 30 حالة وفاة أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 9905 حالات.

في سياق متصل، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40 مليوناً، وفقًا لإحصاء رويترز، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة في انتشار الوباء.

ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول حول تطورات الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيراً على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.


ذات صلة :
  • جنايات الكويت تحجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم
    •
  • انخفاض أسعار النفط بسبب مخزونات البنزين
    •
  • دروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية على قناة عين
    •
  • القبض على مراهق قاد بشكل متهور في جدة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :