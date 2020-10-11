أمازون تكشف عن أول شاحنة توصيل كهربائية بالكامل

المواطن - متابعة

كشفت شركة أمازون رسميًّا عن شاحنتها الكهربائية بالكامل المزودة بأحدث التقنيات.

وتم تصميم الشاحنة بمستشعر حساس، وهي مزودة بالمساعد الافتراضي ”أليكسا“، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن تصدر أمازون 10 آلاف شاحنة كهربائية للتوصيل في وقت مبكر من عام 2022، وسيكون لديها أسطول إجمالي يبلغ 100 ألف شاحنة بحلول عام 2030.

وقال روس راشي مدير منتجات أمازون العالمية: إن الشركة قررت تصميم سيارة تتجاوز أي سيارة توصيل أخرى، حيث أرادت أن يحب السائقون استخدامها، وأن يشعر العملاء بالحماس أيضًا.

وتعتبر شاحنة أمازون الجديدة واحدة من ثلاثة طرازات تعمل على تطويرها مع شركة ريفيان للسيارات.

وتم تزويد الشاحنة بكاميرات توفر للسائقين رؤية 360 درجة خارج السيارة، وحواجز وأبواب معززة لتحسين الأمان، فضلًا عن مساعد أليكسا الذي يوفر معلومات حول الطريق والمسار وتحديثات الطقس.

وتتميز هذه السيارة الكهربائية الجديدة بوجود مصابيح أمامية كبيرة مستديرة منخفضة على الأرض، مختلفة عن المظهر الشائع لمركبات الديزل الكلاسيكية.

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