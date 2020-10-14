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أمانة الطائف تدعو الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال بياناتهم
لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل

أمانة الطائف تدعو الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال بياناتهم

2020/10/14
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة الطائف تدعو الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال بياناتهم
المواطن - واس

دعت أمانة الطائف أكثر من 400 مواطن ومواطنة من الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف هنا.

وأهاب أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بكافة المواطنين والمواطنات المعلنة أسماؤهم إلى سرعة استكمال بياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة، وطلب من الذين لم يسجلوا سجلاتهم المدنية، ولم يراجعوا الأمانة من قبل سرعة مراجعة الأمانة “إدارة الأراضي والممتلكات – المنح”، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل عبر بوابة الأمانة الإلكترونية .


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