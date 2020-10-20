أمانة القصيم تطلق مبادرة لتصميم مجسمات جمالية

المواطن - القصيم
أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة للمشاركة في تصميم مجسمات وعناصر تجميلية لطريق الإمام البخاري بمدينة بريدة.
ودعت الأمانة عموم المصممين والمصممات للمشاركة بذلك على أن تتضمن المشاركة توظيف هوية المنطقة ، وأن تكون الفكرة إبداعية وغير مقتبسة وقابلة للتنفيذ.
وأوضحت الأمانة أنه بحق للمشارك تقديم أكثر من تصميم، وآخر موعد للمشاركة في 15 ربيع الآخر 1442هـ وترسل المشاركات عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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