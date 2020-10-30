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أمانة تبوك تحدد موعد سحب القرعة للأراضي السكنية
للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا

أمانة تبوك تحدد موعد سحب القرعة للأراضي السكنية

2020/10/30
الساعة 12:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة تبوك تحدد موعد سحب القرعة للأراضي السكنية
المواطن - واس

حددت أمانة منطقة تبوك, يوم العاشر من شهر ربيع الآخر القادم موعداً لسحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية في الأردن وسوريا لعام 1395 هـ.

وأوضحت الأمانة أنّ طريقة القرعة ستُعلن في وقت لاحق قبل الموعد المحدد بأسبوع وذلك لمراعاة مستجدات فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية, مشيرةً إلى أن القطع السكنية مقسمة على ثلاثة مخططات.


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