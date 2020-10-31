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أمانة تبوك تستعد للحالة المطرية بـ48 وايت شفط و26 معدة و250 عاملًا
متابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار

أمانة تبوك تستعد للحالة المطرية بـ48 وايت شفط و26 معدة و250 عاملًا

2020/10/31
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيالمواطن - جازان, المواطن - عسير, المواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة تبوك تستعد للحالة المطرية بـ48 وايت شفط و26 معدة و250 عاملًا
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أكملت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها، استعداداتها للحالة المطرية المتوقعة- بمشيئة الله- على المنطقة، خلال الأيام القادمة، فيما اطلع أمين منطقة تبوك، المهندس درويش بن علي آل محفوظ، على خطة أمانة المنطقة التي اشتملت على جاهزية فرق وآليات الأمانة والإدارات المعنية فيها.

وقامت الأمانة بتجهيز 48 وايت شفط لتجمعات المياه، و26 معدة، و250 عاملًا؛ استعدادًا لأي طارئ لا قدر الله، وتفعيل التواصل والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المختصة ومركز الأزمات والكوارث، وفق خطة تضمنت الاستعداد الاستباقي للحالة المطرية، ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز جميع الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الأمطار والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقًا، والتي تتضمن جمع بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار وغير المخدومة بشبكات التصريف.

يذكر أن أمانة تبوك رفعت جاهزية مركز البلاغات (940)، لاستقبال الملاحظات والشكاوي على مدار الساعة، بالإضافة إلى تطبيق البلاغات الجغرافية، وأرقام استقبال بلاغات الواتساب، وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستقبل الملاحظات من مركز العمليات المشترك وتنقلها إلى فرق العمل في الميدان لمعالجتها على الفور.


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