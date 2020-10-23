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أمرابط يحسم الجدل حول خلافه مع الحلافي
بعد تصريحات تركي السهلي

أمرابط يحسم الجدل حول خلافه مع الحلافي

2020/10/23
الساعة 2:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أمرابط يحسم الجدل حول خلافه مع الحلافي أمرابط
المواطن - مروة نبيل
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1 حقيقة خلاف بين أمرابط والحلافي
1.1 النصر يُعاني

حسم نجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط الجدل المثار مؤخرًا حول وجود خلافات بينه وبين المشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي.

حقيقة خلاف بين أمرابط والحلافي

وصرح الإعلامي تركي السهلي لبرنامج “الديوانية”، بأن: “عبدالرحمن الحلافي يسعى لإبعاد أمرابط بأسرع وقت، نظرًا لوجود خلاف شخصي عميق بينهما، كما أنه قام بإبعاد بيتروس عن الفريق أيضًا”.

وأثارت تصريحات السهلي حالة من الجدل على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أبدت الجماهير النصراوية تخوفها من رحيل النجم المغربي عن الفريق، خاصة أنه يُعد من العناصر الأساسية ويُقدم مستوى مميزًا.

ومن جانبه، حرص أمرابط على الرد على هذه التصريحات عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “إذا لم يكن لديك ما تقوله، لا تكذب على الناس مباشرة على شاشة التلفزيون”.

 

أمرابط
تغريدة اللاعب المغربي

النصر يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في بداية مشواره بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والتعاون في أول جولتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.


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