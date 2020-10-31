أمريكا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا عند 94 ألف حالة

المواطن - متابعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، رصد 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا خلال الـ24 ساعة، وهو أعلى رقم يوميّ منذ بداية الجائحة.

وأحصت البلاد التي تشهد تصاعداً في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، 94 ألفاً و125 إصابة جديدة بالفيروس، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية، سجلت الولايات المتّحدة أيضًا 919 وفاة إضافيّة بكوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 229,544.

وتحتل أمريكا المركز الأول على مستوى العالم بحسب عدد الإصابات والوفيات حيث تم رصد 9,034,295 إصابة وقرابة 230 ألف حالة وفاة.

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