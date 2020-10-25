أمريكا تقدم 81 مليون دولار مساعدات إلى السودان

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن حزمة مساعدات بـ81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن التمويل يشمل أكثر من 64 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و17 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى أن المساعدات تأتي في إطار الاستجابة الإنسانية الأمريكية للأشخاص المعرضين للخطر، بما في ذلك المتضررين من الفيضانات الأخيرة وكذلك اللاجئين والمشردين بسبب الصراع في دارفور وجنوب السودان وأماكن أخرى في المنطقة.

وأضاف البيان أن السودان يواصل مواجهة عدد من التحديات الإنسانية، بما في ذلك النزوح السكاني الكبير الناجم عن العنف الطائفي الذي عرّض المدنيين للخطر وأدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى الآثار المستمرة للنزاع والصدمات الاقتصادية والمخاطر البيئية المتكررة، مثل الجفاف والفيضانات المدمرة.

شارك الخبر