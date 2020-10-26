أمريكا توسع عقوباتها ضد إيران ووزير النفط في القائمة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، عن توسيع العقوبات المفروضة على إيران، وإدراج وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.

وأعلنت الوزارة أن العقوبات شملت أيضًا أشخاصًا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط.

كما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، “على صلة بالشركة الوطنية للنفط في إيران“.

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