أمطار رعدية على 5 مناطق حتى يوم الأربعاء المقبل

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مناطق ( عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 / 2 / 1442هـ .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، و تنشط الرياح السطحية على منطقتي حائل والجوف.