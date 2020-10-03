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أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان حتى الـ9 مساءً

أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان حتى الـ9 مساءً

2020/10/03
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان حتى الـ9 مساءً
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات احد المسارحة ، و الدرب ، و الطوال ، و بيش ، و صبيا.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله-.


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