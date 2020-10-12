‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - عسير
أمطار على محايل عسير والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
المنطقة تتعرض لتأثيرات مصاحبة من رياح وجريان للسيول

أمطار على محايل عسير والمدني: ابقوا في أماكن آمنة

2020/10/12
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
32
0
طباعة
أمطار على محايل عسير والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
المواطن - أحمد الشهري - محايل عسير

 

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل عسير اليوم الاثنين.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قد دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وجريان للسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد السيّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 


ذات صلة :
  • الآسيوي عن حسين عبدالغني: معه كان العمر مجرد رقم
    •
  • تراحم الشرقية تقدم مساعدات مادية وعينية لأكثر من 500 أسرة
    •
  • الاتحاد يتعاقد مع برونو هنريكي رسميًّا
    •
  • برنامج خاص في الجامعة الإلكترونية لتعلم مبادئ اللغة الصينية
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :