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أمطار غزيرة على رجال ألمع ومدني عسير يحذر من قطع مياه السيول
سالت على إثرها الأودية والشعاب

أمطار غزيرة على رجال ألمع ومدني عسير يحذر من قطع مياه السيول

2020/10/14
الساعة 8:37 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار غزيرة على رجال ألمع ومدني عسير يحذر من قطع مياه السيول
المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

هطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع، مصحوبة بزوابع رعدية، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة، وعم بنفع أيها أرجاء البلاد.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وجريان للسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني: هنا

وأكد السيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.


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