أمطار غزيرة وبرد وجريان للسيول بـ عسير

المواطن - عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير, وتساقط البرد, وجريان السيول، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وبارق وبلقرن وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ورجال ألمع ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

الدفاع المدني يحذر

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة ، والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومتابعة ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa.

توقعات الأرصاد

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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