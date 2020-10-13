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أمير الباحة: العين لم يصعد ليهبط وسنضم 7 أجانب
مؤكدًا أن تأهله استغرق عمل 4 أعوام

أمير الباحة: العين لم يصعد ليهبط وسنضم 7 أجانب

2020/10/13
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أمير الباحة: العين لم يصعد ليهبط وسنضم 7 أجانب الأمير الدكتور حسام بن سعود
المواطن - مروة نبيل
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1 العين لم يصعد ليهبط :
1.1 الأندية تحظى بدعم القيادة :

أعرب أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، عن سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021، مؤكدًا أنه استغرق عمل لمدة 4 عوام.

العين لم يصعد ليهبط :

وتألق الفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم، لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الأمير الدكتور حسام بن سعود: “نعمل على قدم وساق لجعل لنادي العين قاعدة ينطلق عليها.. لم نصعد لنهبط وصعود الفريق للأضواء عمل 4 أعوام.. نحن بصدد التعاقد مع 7 محترفين أجانب ولم نحدد من سيستمر من السابقين”.

نادي العين
لاعبو الفريق يحتفلون بالتأهل

الأندية تحظى بدعم القيادة :

وتابع أمير منطقة الباحة: “الأندية تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.. مشروعنا ليس محصورًا في نادي العين ونسعى لصعود نادي الحجاز وهو مشروع للباحة كاملة وسنركز على الرياضات الجبلية وهذا يحتاج لعمل شاق”.

واختتم تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “نشكر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على الجهد الذي قام به معنا وكل الرياضة في المملكة.. دعمنا للعين ليس لأسباب رياضية فقط وإنما تنموية واقتصادية”.


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