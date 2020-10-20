أمير الكويت: الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة

المواطن - الرياض

جدد الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، الالتزام بالديمقراطية منهجاً والدستور مبدأً.

وأكد أمير الكويت، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة “البرلمان” أن الوحدة الوطنية السلاح الأقوى في مواجهة التحديات والأخطار والأزمات.

سمو الأمير : أسجل شكري للمواطنين على مشاعرهم الفياضة لتولينا مسند الإمارة #امير_الكويت pic.twitter.com/fYAXaK7e6S — صحيفة الرؤية الكويتية (@alroeyh) October 20, 2020

وقال أمير الكويت، إن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان، متعهدا بالسير على نهج الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

إلى ذلك، أعرب أمير الكويت، عن تقديره لمشاعر الشعب الكويتي إثر رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لافتاً إلى أن الكويتيين جسدوا الرباط الوثيق مع القيادة.

من جهته، تطرق مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى عدد الملفات التي تواجه المجلس، قائلاً: “إن هناك العديد من الملفات والتحديات أمام المجلس المقبل التي لا تحتمل التأجيل”.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان وافق أمس الاثنين على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر المقبل.

ولا بد أن يوافق الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم الشهر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الراحل، على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 سبتمبر الماضي، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاماً.

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