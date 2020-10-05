أمير الكويت يستقبل الأمراء المعزين في وفاة الشيخ صباح الأحمد

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في المطار الأميري اليوم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، يرافقهم صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الذين قدموا التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

كما قدموا التعازي لمعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



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