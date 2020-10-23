أمير عسير يوجه بتقديم أفضل الخدمات للفرق المشاركة بإطفاء حريق تنومة

المواطن - حسن عسيري - فهد القحطاني - أبها

رأس الأمير ‎تركي بن طلال أمير منطقة عسير اجتماع القيادات الأمنية والخدمية المشاركة في تنفيذ أعمال خطة إخماد ‎حريق تنومة بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، حيث وجه محافظي ‎النماص وتنومة بتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد الفرق الميدانية.

هذا وأكدت إمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع ستشارك صباح اليوم الجمعة في عملية إطفاء الحريق بالمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20%.

وأوضحت إمارة عسير أن ذلك يأتي بالتنسيق مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.

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