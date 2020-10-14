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أمير عسير يوجه بمشاركة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية
تجاوبًا مع مطالبة أحد الشباب

أمير عسير يوجه بمشاركة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية

2020/10/14
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير عسير يوجه بمشاركة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية
المواطن - حسن عسيري - أبها

وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، محافظي المنطقة بإشراك الشباب في الاجتماعات التي يتم عقدها من قبل المجالس المحلية التابعة للمحافظات والمجالس البلدية التابعة للأمانة وبلدياتها، وتفعيل مساهمتهم في صناعة القرار عبر أخذ مرئياتهم فيما يخص تنمية وتطوير المدن والمحافظات واتخاذ القرارات والتوجيهات وبخاصة المتعلقة بفئة الشباب.

وجاء توجيه أمير منطقة عسير تجاوبًا مع مطالبة أحد الشباب بتشكيل لجنة من الشباب ذوي القدرة والكفاءة لمشاركة المجلس البلدي في المحافظة بعد تذمره من نقص الخدمات البلدية في محافظته، وتقدمه بطلب الإنارة والسفلتة والأمن، إلا أنه لم يتم تحقيق طلبه، مبينًا أن الإشكال في المجلس البلدي، وتجاوب الأمير تركي بن طلال مع طلب المواطن بتوجيهه للمحافظين، ودعمًا لشباب المنطقة من أصحاب الأفكار النيرة والقدرات المتميزة.

وقد نفذت محافظات المنطقة وأمانة عسير وبلدياتها التابعة توجيه سموه بمشاركة الشباب في مجالسها المحلية والبلدية والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم والأخذ بكافة مقترحاتهم في تحقيق المسيرة التنموية التي تهدف إليها جميع المحافظات، وتتوافق مع الخطة الإستراتيجية للمنطقة التي وضعتها هيئة تطوير عسير ويشرف عليها سمو رئيس الهيئة.


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