أمين هيئة المقاولين لـ”المواطن”: تصنيف المقاول يعزز جودة المشاريع

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وقعت الهيئة السعودية للمقاولين اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال تدشين‫ برنامج “تصنيف مقدمي خدمات المدن” لتقديم خدمات المعلومات الفنية للمقاولين لتسهيل وتطوير إجراءات تصنيف المقاولين.

وقال المهندس ثابت مبارك آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، في تصريحات لـ”المواطن” على هامش الحفل، بأن الهيئة السعودية للمقاولين تتولى عملية التقييم الفني للمقاول، وهذه العملية تختلف بحسب تخصص المقاول الدقيق فالهيئة بدورها تقوم بتسجيل المقاول إلكترونيًّا وحصوله على المتطلبات الفنية ومن ثم إصدار شهادة توضح قدراته الفنية وتقوم الوزارة بمعالجة الطلب بإضافة كافة المتطلبات الائتمانية للشركة ومن ثم إصدار شهادة التنصيف النهائية.

وتابع المهندس آل سويد قائلًا: إن قطاع المقاولات قطاع كبير والعاملين فيه بحسب تخصصاتهم أو الجهات التي تعمل فيها وبالتالي القيام بعملية تصنيف لهذه المنشآت والخروج بآلية دقيقة تُمثل القدرة العملية والفعلية للمقاول، وبالتالي تنعكس آثاره إيجابيًّا على المشاريع التي ينفذها المقاول، فإن تصنيف المقاول هو فقط البداية بحسب معايير تم الاتفاق عليها مُسبقًا ويتم مراجعتها وتطويرها وإضافة معايير أخرى لتمثل كافة الأنشطة، وفي الهيئة السعودية للمقاولين تركز على 6 أنشطة رئيسية و172 نشاطًا فرعيًّا؛ لأن قطاع المقاولات قطاع كبير والعاملين فيه يكون بحسب التخصصات أو الجهات والمنشآت.

ويأتي ذلك ضمن الأهداف الرامية لتطوير أعمال مقدمي الخدمات في المدن وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة، كما أطلقت اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالشراكة مع عدد من الجهات برنامج “تصنيف مقدمي خدمات المدن” كمؤشر معياري، وذلك للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في المدن.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين عقدت مؤخرًا اجتماع الجمعية العمومية الرابع عن بُعد واستعرض الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، التقرير السنوي لكافة إنجازات الهيئة لعام 2019م، كما تم استعراض الحساب الختامي لعام 2019م.

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