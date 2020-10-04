‎الرئيسية
الرياضة
أندريا ينضم لمعسكر القادسية
لبدء مشواره مع الفريق

أندريا ينضم لمعسكر القادسية

2020/10/04
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
64
0
طباعة
أندريا ينضم لمعسكر القادسية اللاعب المدغشقري أندريا
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 أندريا في معسكر القادسية:
1.1 المهاجم المدغشقري يتألق:

أعلن نادي القادسية عن وصول المهاجم المدغشقري كاروليس أندريا، اليوم الأحد، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

أندريا في معسكر القادسية:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المهاجم المدغشقري اليوم إلى مطار أبها الدولي، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في أبها.

وتعاقد نادي القادسية مع كاروليس أندريا قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، وذلك في إطار خطته لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز في دوري الدرجة الأولى.

 

المدغشقري أندريا
اللاعب المدغشقري بعد التوقيع

المهاجم المدغشقري يتألق:

ولعب أندريا في آخر موسمين 66 مباراة، ونجح في تسجيل 35 هدفًا وصنع 5 آخرين، ويُعد الفريق القدساوي ثالث محطاته الكروية مع الأندية السعودية، حيث سبق أن لعب في أُحد موسم 2017، ثم العدالة.

وسبق أن لعب كاروليس أندريا، صاحب الـ31 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وداد تلمسان الجزائري عام 2011، كما احترف في اتحاد العاصمة الجزائري عام 2012.

نجم القادسية الجديد المدغشقري أندريا

اللاعب المدغشقري أندريا


ذات صلة :
  • المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021
    •
  • السبيرز يحسم مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بسداسية
    •
  • الزكاة والدخل: لا حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية
    •
  • الشراري يعتق رقبة قاتل ابنه لوجه الله وتقديرًا لشفاعة أمير الجوف
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :