أندريا ينضم لمعسكر القادسية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية عن وصول المهاجم المدغشقري كاروليس أندريا، اليوم الأحد، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

أندريا في معسكر القادسية:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المهاجم المدغشقري اليوم إلى مطار أبها الدولي، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في أبها.

وتعاقد نادي القادسية مع كاروليس أندريا قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، وذلك في إطار خطته لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز في دوري الدرجة الأولى.

المهاجم المدغشقري يتألق:

ولعب أندريا في آخر موسمين 66 مباراة، ونجح في تسجيل 35 هدفًا وصنع 5 آخرين، ويُعد الفريق القدساوي ثالث محطاته الكروية مع الأندية السعودية، حيث سبق أن لعب في أُحد موسم 2017، ثم العدالة.

وسبق أن لعب كاروليس أندريا، صاحب الـ31 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وداد تلمسان الجزائري عام 2011، كما احترف في اتحاد العاصمة الجزائري عام 2012.

اللاعب المدغشقري أندريا

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