أهالي حفر الباطن يقدمون عبر “المواطن” التعازي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قدم عدد من أهالي حفر الباطن التعازي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ صباح الأحمد، ودعوا الله أن يغفر للأمير الراحل وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوفق الله الأمير نواف الأحمد متمنين للكويت الأمن والاستقرار.

يذكر أن بعض سكان محافظة حفر الباطن تربطهم أواصر وصلة قربى مع كويتيين، بحكم قرب المسافة من دولة الكويت .

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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