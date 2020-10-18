أهالي محايل يشيعون شهيد الواجب العايضي

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عسير اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب، الجندي إبراهيم بن علي العايضي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين بجامع أبو حمامة ببني ثوعة بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وعقب الصلاة نقل محافظ محايل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتعازي وزير الداخلية وتعازي أمير منطقة عسير سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.

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