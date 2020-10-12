‎الرئيسية
جديد الأخبار
أوغلو: أردوغان وعائلته أكبر مصيبة حلت على تركيا
هاجم الرئيس على دعوته للشعب للصبر على الفقر

أوغلو: أردوغان وعائلته أكبر مصيبة حلت على تركيا

2020/10/12
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
50
0
طباعة
أوغلو: أردوغان وعائلته أكبر مصيبة حلت على تركيا
المواطن - متابعة

هاجم رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه وعائلته بـ”أكبر مصيبة حلت على البلاد”.

كما هاجم أوغلو دعوة الرئيس التركي للشعب للصبر على المصائب والصعوبات والفقر، قائلًا: إن “الأمة ستصبر ولكن على أي مصيبة؟! من هم المتسببون بهذه المصيبة؟ إن كان أردوغان يقصد الصبر على الفقر والبطالة والتضخم والفساد والظلم، فعلينا أن نتساءل عن السبب في كل ذلك”.

وأضاف رئيس حزب المستقبل خلال مؤتمر لحزبه في مدينة مرسين جنوب تركيا قائلًا: “أنتم المصيبة. إن أكبر مصيبة حلت على هذا الشعب هو النظام الذي حول البلاد إلى شركة عائلية كارثية”، حسبما نقل موقع صحيفة “زمان” التركية.

وتطرق أوغلو لسياسة أردوغان القائمة على استغلال الوضع السياسي في البلاد، مشيرًا إلى أنه اضطر للتحالف مع حزب قومي وآخر يساري من أجل البقاء في السلطة، في إشارة إلى حزبي الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، وحزب الوطن بقيادة دوغو برينجك.


ذات صلة :
  • كورونا يغيب صحفي عكاظ محمد الأهدل وزملاؤه ينعونه
    •
  • الحربي لـ”المواطن”: هاي سبيد سيعزز مبيعات آيفون 12
    •
  • عبدالإله مؤمنة: الأهلي سدد 120 مليون ريال من ديونه!
    •
  • أعراض مزعجة وطويلة الأمد بعد الشفاء من كورونا
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :