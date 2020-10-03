أول تعليق من فيتوريا بعد خسارة النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، على خسارة العالمي لبطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

وتحدث فيتوريا قائلًا: “مباراة اليوم كانت صعبة للفريقين، قاتلنا وحاربنا وسنحت لنا فرص للتسجيل، لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف فيتوريا: “أقدم التهنئة لنجوم النصر على كل ما قدموه وفعلوه، لكننا سنواصل عملنا من أجل الفرص القادمة”.

فيتوريا فخور بنجوم النصر:

وتابع فيتوريا: “شاهد الجميع، العالمي في البطولة كيف ظهر وماذا قدم، فخور بلاعبي العالمي، وفريقنا به الكثير من العناصر المميزة الواعدة وسنعمل من أجل وضع بصمة مختلفة”.

وواصل مدرب العالمي قائلًا: “سنبدأ من الغد التجهيز لهدفنا التالي، طريقة عملنا وفلسفتنا هي التجهيز لكل مباراة من أجل الفوز وليس غيره”.

نجوم العالمي يحتاجون للراحة:

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: “الآن نحن بحاجة إلى التعافي والراحة ونحن لعبنا 7 مباريات في 14 يومًا وهذا صعب على أي فريق وأي لاعب، الإرهاق ليس بدنيًّا ولكن حتى ذهنيًّا”.

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