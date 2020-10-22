أول رد من رئيس التعاون السابق بعد هزيمة النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه محمد القاسم رئيس نادي التعاون السابق، رسالته لنجوم الفريق الكروي الأول بسكري القصيم، وذلك بعد تحقيقهم لفوز ثمين على حساب النصر اليوم الخميس بهدف دون رد بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب القاسم عبر حسابه في “تويتر” : “الحمد لله يا رب، ألف مبروك يا رجال، مبروك للذئاب كافة”.

تاوامبا يقود التعاون لفوز ثمين

وكان اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا، قاد ناديه التعاون لتحقيق فوز ثمين على حساب نادي النصر بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول، حاول كل من الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

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