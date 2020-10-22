أول رد من رئيس التعاون السابق بعد هزيمة النصر

وجه محمد القاسم رئيس نادي التعاون السابق، رسالته لنجوم الفريق الكروي الأول بسكري القصيم، وذلك بعد تحقيقهم لفوز ثمين على حساب النصر اليوم الخميس بهدف دون رد بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب القاسم عبر حسابه في “تويتر” : “الحمد لله يا رب، ألف مبروك يا رجال، مبروك للذئاب كافة”.
تاوامبا يقود التعاون لفوز ثمين
وكان اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا، قاد ناديه التعاون لتحقيق فوز ثمين على حساب نادي النصر بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وخلال الشوط الأول، حاول كل من الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.
وشهدت الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، طرد اللاعب ريان الموسى من فريق سكري القصيم.
ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من المباراة كثف نادي التعاون من هجومه، حتى تمكن الكاميروني لياندر تاوامبا من تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الرابعة والستين، بطريقة جميلة.
النصر يخسر للمرة الثانية على التوالي
وحاول نادي النصر بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون فائدة، في ظل عدم التركيز في اللمسة النهائية.
وحافظ سكري القصيم على تقدمه حتى انتهت المباراة، بالخسارة الثانية على التوالي للعالمي.
وأصبح رصيد سكري القصيم 4 نقاط، بينما تجمد رصيد العالمي عند صفر من النقاط.