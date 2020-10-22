أول مطلب من جماهير النصر للإدارة بعد الخسارة

المواطن - محمد سمعه

صبت جماهير نادي النصر، غضبها على المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ العالمي، وذلك بعد الخسارة من نادي التعاون بهدف دون رد في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودشن جمهور العالمي وسم ” إقالة فيتوريا مطلب” وذلك بسبب سوء أداء الفريق في أول مباراتين بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر الوسم قائمة الـ TRends منذ قليل في “تويتر” بـ السعودية عقب نهاية المباراة مباشرة بخسارة العالمي.

وكان الإعلامي علي العنزي قال قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” إن إدارة العالمي بدأت في البحث عن بديل للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وكان اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا، قاد ناديه التعاون لتحقيق فوز ثمين على حساب نادي النصر بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة النصر والتعاون

وخلال الشوط الأول، حاول كل من الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وفي الشوط الثاني من المباراة كثف نادي التعاون من هجومه، حتى تمكن الكاميروني لياندر تاوامبا من تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الرابعة والستين، بطريقة جميلة. وحاول نادي النصر، بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون فائدة، في ظل عدم التركيز في اللمسة النهائية. وحافظ التعاون على تقدمه حتى انتهت المباراة، بالخسارة الثانية على التوالي للعالمي. العالمي يتعرض للخسارة الثانية على التوالي وأصبح رصيد التعاون 4 نقاط، بينما تجمد رصيد العالمي عند صفر من النقاط.

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