أول ملف تفتحه إدارة النصر بعد الخروج الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

ستفتح إدارة نادي النصر خلال الفترة المقبلة أول ملف عن الفريق الكروي الأول، وذلك بعد نهاية مشاركة العالمي في دوري أبطال آسيا 2020.

وكان العالمي ودع دوري أبطال آسيا 2020 من دور الأربعة بعد خسارة بطاقة التأهل للدور النهائي أمام فريق بيرسبوليس الإيراني.

النصر يسعى لاستئجار ملعب الجامعة

وخلال الفترة المقبلة ستحسم إدارة العالمي استئجار ملعب جامعة الملك سعود وذلك بعد حصول شركة “الوسائل” عليه في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر إعلان شركة “الوسائل” عن حصول فريق النصر على ملعب جامعة الملك سعود خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط”.

وكان الأمر قد تم تأجيله وذلك بسبب مشاركة العالمي في دوري أبطال آسيا، حيث كان سيتم الإعلان عقب نهاية المشاركة الآسيوية.

العالمي يُقدم شكوى ضد بيرسبوليس

وفي وقت سابق، قدمت إدارة العالمي احتجاجًا لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد خسارة بطاقة التأهل لـ نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية ضد فريق بيرسبوليس الإيراني أمس السبت.

وقررت إدارة العالمي التقدم باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري الأبطال وفقًا لـ “الرياضية”.

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