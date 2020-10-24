إبتسام الشهري توضح آلية توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية

المواطن - الرياض

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن الأصل في أداء الاختبارات عن بعد، ولكن يُسمح للمدارس التي ترغب بأداء الاختبارات حضوريًّا بشرط موافقة مدير التعليم وولي الأمر والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأداء الاختبارات في المدارس.

وأضافت الشهري خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، مساء اليوم السبت، أنه سيتم إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناءً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 40 درجة لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية) و10 درجات للاختبار النهائي.

وتابعت إبتسام الشهري أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية.

تفاصيل آلية الاختبارات النهائية:

وأعلنت وزارة التعليم اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام.

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