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إتلاف ومصادرة 1.3 طن من الأغذية الفاسدة بخميس مشيط
عبر 217 جولة أسفرت عن رصد 35 مخالفة وإغلاق 6 محلات

إتلاف ومصادرة 1.3 طن من الأغذية الفاسدة بخميس مشيط

2020/10/03
الساعة 12:07 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إتلاف ومصادرة 1.3 طن من الأغذية الفاسدة بخميس مشيط
المواطن - فهدالقحطاني - خميس مشيط

أتلفت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 1290 كجم من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين آل خويلد أنه تم رصد 35 مخالفة صحية وإغلاق 6 منشآت صحية أخرى وذلك بعد أكثر من 217 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي.

المواد الغذائية

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلًا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة وإذ تدعو البلدية جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .


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