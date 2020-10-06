إحالة 7 قضاة إلى التأديب بسبب مخالفات واستغلال النفوذ

المواطن - الرياض
وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، على إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس؛ وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيب والتأخر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.
فيديو | إيقاف سبعة قضاة بأمر رئيس المجلس الأعلى للقضاء #وزير_العدل#الراصد pic.twitter.com/0uoi6D0nd3
— الراصد (@alraasd) October 5, 2020
يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن منع أي محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة.
ذات صلة :
متى يسقط مستخرج وثيقة العمل الحر من معاش الضمان؟
هل يتم تأجيل انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين؟
خروج ترامب من المستشفى يرفع الأسهم الأمريكية
أسعار الذهب اليوم ترتفع 1%
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments