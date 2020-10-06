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إحالة 7 قضاة إلى التأديب بسبب مخالفات واستغلال النفوذ
تغيبوا وتأخروا عن أوقات الدوام الرسمي

إحالة 7 قضاة إلى التأديب بسبب مخالفات واستغلال النفوذ

2020/10/06
الساعة 12:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إحالة 7 قضاة إلى التأديب بسبب مخالفات واستغلال النفوذ
المواطن - الرياض

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، على إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس؛ وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيب والتأخر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن منع أي محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة.


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